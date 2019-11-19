Неспокойная ночь: полиция задержала хулигана, который камнем разбил двери госучреждения и магазина (ФОТО)

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Прошлой ночью мужчина бросил камень в дверь штаб-квартиры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), а через несколько часов также повредил дверь магазина Franzeluţa, расположенного рядом с МВД.

Речь идёт о 63-летнем мужчине без постоянного места жительства. Прошлой ночью он подошёл ко входу в Прокуратуру, бросил камень в дверь и разбил стекло, пишет deschide.md. После инцидента хулигана задержали и доставили в инспекторат, где мужчина рассказал, что решился на этот жест после того, как в суде вынесли решение в его отсутствие. Таким образом он хотел “отомстить” государственному учреждению.

После того, как инцидент был задокументирован, сотрудники правоохранительных органов отпустили хулигана. Однако вскоре после этого мужчину снова доставили в полицию, так как в этот раз он повредил камнем дверь магазина Franzeluţa, расположенного на улице Армянской.

Обстоятельства произошедшего выясняются, ведётся разбирательство.