Несовершеннолетняя жительница столицы вербовала сверстниц для занятия проституцией

0

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила о предварительном аресте 17-летней несовершеннолетней, обвиняемой в торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации.

Было установлено, что в период 2018-2020 годов обвиняемая заставляла девушек-подростков из социально уязвимых семей употреблять наркотики и предоставлять сексуальные услуги за деньги. Она находила потенциальных жертв в социальных сетях, а также среди учениц гимназии, в которой училась.

Ежедневно жертвы от 15 до 17 лет “обслуживали” около 5-8 клиентов. Заработанные деньги отдавали обвиняемой, а взамен получали еду и наркотики (“соль”).

Подозреваемую задержали в столичном секторе Чеканы 6 мая. Девушка была заключена под стражу на 30 дней. В случае обвинительного приговора ей грозит тюремное заключение на срок до 12,5 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.