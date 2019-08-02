Несовершеннолетняя жительница Бендер 2 дня скрывалась от матери: правоохранителям удалось вернуть беглянку домой

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С заявлением о пропаже 14-летней Эльвиры Делигул 31 июля в УВД г. Бендеры обратилась мать девушки. Местонахождение пропавшей было установлено в течение суток. Однако вернуть девушку домой оказалось непросто.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, первую ночь несовершеннолетняя провела у подруги, родителям которой соврала, что потеряла ключи от квартиры, а её близкие в отъезде. Когда взволнованная мать Эльвиры пришла в квартиру подруги дочери, та сказала, что ничего не знает о местонахождении сверстницы.

Вторую ночь девушка провела у знакомого парня. Почти два дня Эльвира не выходила на связь с матерью, однако регулярно посещала свои страницы в социальных сетях.

Проведя работу с друзьями пропавшей, правоохранители убедили одного из подростков назначить девушке встречу, на которую пришла её мать. Эльвира попыталась сбежать, однако милиционеры остановили девушку.

С несовершеннолетней и её матерью сотрудники ИНД УВД г. Бендеры провели беседу. В настоящее время рассматривается вопрос о постановке девушки на профилактический учёт.