Несовершеннолетняя уроженка Молдовы скончалась в России после того, как съела манго

Несовершеннолетняя уроженка Молдовы скончалась в России после того, как съела манго

В Гатчинском районе Ленинградской области скончалась маленькая девочка. Несовершеннолетняя и её семья предположительно отравились манго.

Как сообщили в правоохранительных органах, 23 января в квартире жилого дома в городе Коммунар скончалась 4-летняя девочка, гражданка Молдовы. Перед этим ребёнку стало плохо, родители вызвали врачей. Смерть констатировала прибывшая бригада медиков, пишет 47news.ru.

По предварительным данным, незадолго до случившегося вся семья ела манго. Остальным членам семьи после употребления фруктов нездоровилось.

Полиция проводит расследование трагического случая. Причины смерти ребёнка устанавливаются.

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