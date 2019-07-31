Несовершеннолетняя бендерчанка ушла из дома: её разыскивают родные

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Устанавливается местонахождение несовершеннолетней Делигул Эльвиры Вячеславовны, 2005 г. р. Проживает по адресу: г. Бендеры, ул. Индустриальная, д. 93, кв. 10.

Около полудня 30 июля девушка ушла из дома, пишет mvdpmr.org. До настоящего времени её местонахождение не известно.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 155 см, худощавого телосложения. Лицо овальное, кожа светлая, лоб средний, брови прямые, глаза серо-зелёные, нос средний прямой, рот средний, губы средней толщины, подбородок вертикальный. Волосы прямые светло-русые. Речь ясная.

Особые приметы: над правой бровью шрам длиной 2-3 см, на правой голени родимое пятно овальной формы (длина примерно 8 см).

Была одета в чёрную футболку с буквами белого цвета, шорты, чёрные босоножки из кожзаменителя. При себе имела тряпичный рюкзак чёрного цвета, в котором находится косметика и предметы личной гигиены.

Если кто-либо располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей Эльвиры Делигул, просьба звонить по телефонам: 102, (552) 4-33-22, 0 (552) 2-77-57, (533) 8-15-29.