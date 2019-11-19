Несовершеннолетний воришка проник в дом и обокрал жительницу Слободзеи

Несовершеннолетний воришка проник в дом и обокрал жительницу Слободзеи

Уже судимого за кражу 17-летнего жителя села Коротное Слободзейского района вновь подозревают в хищении. На сей раз парень украл деньги из дома 44-летней односельчанки.

Пока хозяйки не было дома, злоумышленник проник в жилище и похитил 200 приднестровских рублей, 100 украинских гривен и 150 молдавских леев. Потратить деньги юноша не успел: его задержали правоохранители.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, пишет mvdpmr.org. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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