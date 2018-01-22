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Несовершеннолетний молдаванин сломал кисть полицейскому в Анапе

Несовершеннолетний молдаванин сломал кисть полицейскому в Анапе

Подростка намеревались задержать ввиду того, что он был пьян.

Инцидент произошел в Анапе. В час ночи сотрудники органов правопорядка остановили нетрезвого несовершеннолетнего парня, который оказался гражданином Молдовы, сообщает kuban24.tv.

Полицейские намеревались отвезти в участок юного любителя алкогольных напитков, однако тот попытался сбежать от них. Одному из инспекторов удалось догнать подростка и обхватить его руками, однако молдаванин сломал кисть преследователю.

Теперь уроженцу Молдовы грозит до 10 лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти.

Ранее 25-летний молдаванин был приговорен в Великобритании к 8 месяцам лишения свободы за взлом дома.

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