Несовершеннолетний молдаванин пытался ограбить дом на Украине

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На Украине полицейские по подозрению в попытке кражи задержали 17-летнего жителя Молдовы. Ранее юношу приговорили к условному сроку за совершение кражи в крупных размерах в г. Винница.

В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что он преследует автомобиль “Пежо” с правонарушителем. По словам заявителя, водитель пытался проникнуть в его дом через окно.

У одного из сёл злоумышленник покинул автомобиль и скрылся. Впоследствии правонарушителя задержали полицейские, пишет vn.depo.ua. Было установлено, что 17-летний парень утром приехал к населённому пункту и пытался проникнуть в дом, где находилась хозяйка. Женщина заметила незваного гостя и сразу позвонила мужу. По дороге домой мужчина увидел автомобиль, который отъезжал от его двора, и начал его преследовать.

Как оказалось, на территории Украины задержанный находился незаконно. За подобное правонарушение ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.