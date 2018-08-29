Несовершеннолетний кишинёвец разбил окно и забрался в салон красоты, чтобы переночевать там (ВИДЕО)

Инцидент произошёл вчера, 28 августа, в столичном секторе Чеканы.

14-летний подросток незаконно пробрался в столичный салон красоты, в результате чего сработала система сигнализации. На место прибыли сотрудники частного охранного агентства, которые обнаружили спрятанного в шкафу юношу, передаёт canal3.md.

На место ЧП прибыл также батальон патрулирования и оперативного реагирования, который задержал хулигана. По словам администратора салона, юноша не успел ничего украсть. Сам несовершеннолетний утверждает, что не хотел ничего воровать, а в салон пробрался, чтобы поспать. По его словам, он не хотел спать на улице, а домой попасть не мог.

Хулигана сопроводили в Инспекторат полиции сектора Чеканы для дальнейших слушаний. По данным правоохранительных органов, парень раньше совершал подобные преступления. Полиция инициировала расследование, но юноша может избежать наказания из-за того, что не достиг совершеннолетия.