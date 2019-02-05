Несовершеннолетний из Чадыр-Лунги нашёл мину времён ВОВ

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2 февраля во время прогулки на берегу реки в Чадыр-Лунге несовершеннолетний житель города обнаружил неразорвавшуюся 50-милиметровую мину времён Великой Отечественной войны.

На место выехали сапёры, которые обезвредили опасную находку. Как пишет gagauzinfo.md, снаряд был изъят и утилизирован методом подрыва.

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения масштабов последствий, Управление ЧС АТО Гагаузия рекомендует придерживаться основных правил безопасности при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов и других взрывчатых веществ, а именно:

обнаружив подозрительный предмет, похожий на снаряд, мину, гранату, не приближайтесь к нему: снаряд может взорваться;

оградите место расположения подозрительного предмета и сообщите о находке по телефону 112.

дождитесь прибытия полиции. Передайте свои сведения сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия.