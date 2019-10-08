Несовершеннолетний предстанет перед судом за хулиганство

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16-летний подросток из Бендер обвиняется в хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Как сообщает novostipmr.com, в прошлом году бендерчанин со своими приятелями спровоцировал ссору с двумя парнями и избил их. В результате потасовки один из потерпевших отделался ушибами, второму был причинён вред здоровью средней тяжести: перелом нижней челюсти, ушибы и ссадины. Зачинщик ссоры был задержан, а его сообщников задержать не удалось.

Как оказалось, юный хулиган ещё в 12-летнем возрасте попал в поле зрения правоохранительных органов, а в 2016 году был поставлен на учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних. Подросток систематически не ночует дома, бродяжничает, употребляет табачные изделия и спиртные напитки, совершает различные правонарушения.

Теперь несовершеннолетнему обвиняемому грозит наказание за нарушение уголовного законодательства. Материалы уголовного дела переданы в суд.