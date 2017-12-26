Несовершеннолетний и его подельник избили и ограбили пожилого человека (ФОТО)

Двое индивидов 17 и 36 лет, проживающие в районах Ниспорень и Анений Ной, были задержаны полицией, будучи подозреваемыми в грабеже.

По данным полиции, вечером 14 декабря подозреваемые проникли в дом 61-летнего жителя Ниспоренского района. Они обездвижили его электрошокером и ударили по голове палкой, после чего выкрали 4 650 евро и 120 леев.

Подозреваемые были задержаны полицией на следующий день, когда они готовились покинуть страну. В ходе обысков полицейские обнаружили объекты, которые использовались при нападении, часть похищенной суммы, а также наркотики.

В ходе допроса подозреваемые признали свою вину. Они рассказали, что часть украденных денег потратили на развлечения. В настоящее время они арестованы на 30 дней. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет.