Несовершеннолетние вандалы разгромили кладбище в селе Ворничень (ФОТО)

Несовершеннолетние вандалы разгромили кладбище в селе Ворничень (ФОТО)

Несколько могил были разрушены на кладбище в селе Ворничень Страшенского района. В акте вандализма подозреваются двое несовершеннолетних 14 и 15 лет.

В полицию сегодня обратился местный житель. На месте сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что некоторые могильные плиты и кресты были разрушены, пишет realitatea.md.

Сотрудники полиции расследуют дело. В случае признания несовершеннолетних подозреваемых виновными, им грозит до 1 года тюремного заключения либо общественные работы до 240 часов. Родители нарушителей будут оштрафованы.

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