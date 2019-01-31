Несовершеннолетнего жителя столицы задержали за серию краж велосипедов (ВИДЕО)

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Сотрудники инспектората полиции сектора Рышкановка задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в совершении ряда краж велосипедов из подъездов и дворов жилых домов. Кражи происходили в течение ноября 2018- января 2019.

Задержанным оказался 17-летний житель столицы, ранее судимый за аналогичные преступления. Согласно информации, собранной полицией, в ночное время подозреваемый крал велосипеды, оставленные без присмотра в подъездах домов. Некоторые случаи краж попали на камеры видеонаблюдения.

Несовершеннолетний признал свою вину и сообщил полиции, что продавал украденное по символическим ценам: от 800 до 1 000 леев. Рыночная цена велосипедов составляет от 3 500 до 19 000 леев. Было установлено, что молодой человек совершил, по крайней мере, 9 подобных краж.

Таким образом, полиция провела ряд специальных следственных действий для выявления покупателей и поднять велосипеды украдены быть reântoarse владельцев.

Обстоятельства всех инцидентов выясняются. Задержанному грозит наказание в виде штрафа в размере от 32 000 до 67 000 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 4 лет.