Несовершеннолетнего жителя Кишинёва задержали за кражу в детском саду (ВИДЕО)

15-летний житель столицы задержан полицией за проникновение в детский сад в секторе Чокана, откуда подросток похитил магнитофон и пылесос на сумму в 6 400 леев.

Инцидент произошел 22 ноября. Сотрудник учреждения заметил открытое окно на первом этаже и сразу сообщил в полицию. На месте происшествия были обнаружены следы попытки проникновения через окно.

Сотрудникам Инспекции полиции сектора Чокана совместно с сотрудниками «Fulger» удалось задержать подозреваемого и изъять похищенные товары. Также ведётся расследование относительно участия задержанного в других преступлениях, совершённых на территории столицы. Стоит отметить, что несовершеннолетний не раз попадал в руки полиции за подобные преступления.

По факту было возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемому грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение сроком до 4 лет.