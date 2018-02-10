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Несовершеннолетнего угонщика машины из Дубоссар остановили лишь в Бендерах

Несовершеннолетнего угонщика машины из Дубоссар остановили лишь в Бендерах

Инцидент произошел в среду, 7 февраля.

47-летний хозяин автомобиля марки Mercedes в определенный момент заметил отсутствие как его, так и своего 17-летнего гостя. Мужчина оповестил милицию, которая объявила план «Перехват».

– Беглеца на чужой иномарке сотрудники отдела ГАИ задержали в половине десятого утра на ул. Санаторной в Бендерах. К этому времени на счету угонщика уже было ДТП. В половине шестого утра, во дворе дома на ул. Интернационалистов, он задел легковой автомобиль, – сообщили в МВД Приднестровья.

По факту угона было заведено уголовное дело. В ходе расследования выяснилась причастность юноши к совершению ещё одного преступления. Так, 4 февраля, находясь в гостях у 39-летней бендерчанки, он похитил денежные ценности в иностранной валюте.

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