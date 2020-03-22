Несоблюдение правил безопасности привело к пожару в Тирасполе

Несоблюдение правил безопасности привело к пожару в Тирасполе

Крыша времянки, расположенной на территории частного домовладения, загорелась. Соседи вызвали огнеборцев.

Силами двух пожарных расчётов возгорание площадью 30 кв.м было ликвидировано в течение получаса. Пожарные не допустили распространения пламени на жилой дом.

Как пояснили хозяева, здесь они не проживают, только присматривают за своими владениями. Накануне днём они растопили печь во времянке. Дождались, когда дрова прогорели, и уехали домой.

Специалисты устанавливают причину воспламенения. В качестве основной версии рассматривают несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, пишет mvdpmr.org.

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