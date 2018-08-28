Несносная жара в Молдове отступает: синоптики обещают на неделе дожди

«Желтый» код метеоопасности в связи с жарой уже истек, однако «желтый» код в связи с чрезвычайной пожарной опасностью остается в силе до 30 августа.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни будет до 28 градусов днем на севере страны и до 30 градусов на юге, а в центре – 29 градусов. Ночью при этом будет +17 градусов на севере, +18 градусов в центре и +19 на юге, пишет moldpres.md. В связи с этим жители Молдовы смогут немного “выдохнуть”, так как до этого на всей территории страны температура воздуха составляла более 30 градусов.

Кроме этого, метеорологи прогнозируют, что в ближайшие дни будет облачно. Кроме того, сегодня в северной части страны ожидаются дожди с грозами.

Однако до 30 августа на большей части территории Молдовы всё ещё сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий. Спасатели и лесоводы предупреждают о возможности возгорания сельхозугодий, складов с кормами, участков лесной растительности, жилых домов и пристроек.