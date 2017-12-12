Несмотря на препятствия со стороны парламентского большинства, в Москве состоялось заседание межпарламентской группы дружбы «Молдова – Россия»

12 декабря в Государственной Думе РФ состоялось заседание межпарламентской группы дружбы «Молдова-Россия». Со стороны Государственной Думы России в заседании группы принял участие ее руководитель Петр Толстой, а со стороны Парламента РМ – руководитель группы Зинаида Гречаный.

Как пишет пресс-служба ПСРМ, в состав молдавской делегации вошли 12 депутатов Парламента РМ и три депутата Народного собрания Гагаузии. Со стороны Госдумы РФ в заседании группы приняли участие депутаты от фракции партии «Единая Россия» Виктор Кидяев и Алена Аршинова и депутат от фракции партии «Справедливая Россия» Елена Драпеко.

Петр Толстой приветствовал делегацию молдавского парламента и ее участие в совместном заседании. Он отметил, что таким образом у депутатов двух стран есть возможность пообщаться напрямую.

– Очень здорово, что, несмотря на препятствия и сложности, с которыми нашим коллегам из Молдовы пришлось столкнуться, этот визит все-таки состоялся, – сказал он.

Вместе с тем, Петр Толстой с сожалением отметил, что за последние несколько лет уровень сотрудничества России и Молдовы несколько снизился. Однако он выразил уверенность, что эта тенденция изменится после парламентских выборов в Молдавии, и российско-молдавские отношения будут полностью восстановлены. Толстой также подчеркнул, что надо развивать межпарламентские связи России и Молдовы в различных областях — гуманитарной, экономической, культурной. В частности, заместитель председателя Государственной Думы предложил увеличить квоту в российских вузах для молдавских студентов.

Председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный приветствовала российских участников группы дружбы и поздравила их с Днем Конституции России, который отмечается 12 декабря. Она напомнила, что в этом году исполнилось 25 лет установлению дипломатических отношений между РМ и РФ.

Зинаида Гречаный отметила, что в последнее время наши страны развивают экономические и культурные связи, укрепляется и взаимодействие на межпарламентском уровне. Несмотря на сложные времена, которые сегодня переживает Молдова, сторонам все же удалось возобновить работу межпарламентской группы дружбы, добавила она. По словам председателя ПСРМ, последний раз группа собиралась в 2005 году, а последний визит председателя Госдумы России в Молдову состоялся в 2008 году.

Зинаида Гречаный и члены молдавской делегации подчеркнули важность отношений между двумя странами, озвучили конкретные достижения в области решения проблем экспорта, гуманитарного сотрудничества и первые важные шаги по решению проблем простых жителей двух берегов Днестра.

– Нам предстоит возобновить межпарламентское сотрудничество, – сказала Зинаида Гречаный, предложив, чтобы в следующем году заседание группы прошло в Молдове.