Несмотря на подписанное примэрией распоряжение, кишинёвцы не торопятся подключаться к отоплению

Несмотря на то, что вице-примар муниципия Кишинёв Руслан Кодряну 2 недели назад подписал распоряжение о начале отопительного сезона в Кишинёве с 15 октября, жители столицы не торопятся подключаться к отоплению.

Так, на данный момент в Кишинёве к отоплению подключено всего 166 жилых зданий из имеющихся более 2 000, пишет tv8.md. То есть, по данным заместителя начальника Генерального управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Геннадия Дубица, к отоплению сейчас подключены лишь 6% жилых домов.

Примечательно то, что этот показатель намного ниже по сравнению с тем же периодом 2017 года, когда в это время к отоплению было подключено 326 жилых домов.