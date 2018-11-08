Несмотря на несогласие президента, парламентское большинство вновь приняло новый Кодекс ТВ и радио

Документ был возвращен главой государства законодательному органу на пересмотр, так как, по мнению президента, цель проекта – введение цензуры в Молдове.

Несмотря на приведенные Игорем Додоном аргументы, сегодня, 8 ноября, парламент подтвердил свое голосование по документу. В поддержку нового Кодекса ТВ и радио высказались 53 депутата. Таким образом, закон снова направят главе государства на промульгацию.

Ранее Игорь Додон рассказал, под какими законами он не намерен ставить свою подпись.