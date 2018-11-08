Несмотря на несогласие президента, парламентское большинство вновь приняло новый Кодекс ТВ и радио

Несмотря на несогласие президента, парламентское большинство вновь приняло новый Кодекс ТВ и радио

Документ был возвращен главой государства законодательному органу на пересмотр, так как, по мнению президента, цель проекта – введение цензуры в Молдове. 

Несмотря на приведенные Игорем Додоном аргументы, сегодня, 8 ноября, парламент подтвердил свое голосование по документу. В поддержку нового Кодекса ТВ и радио высказались 53 депутата. Таким образом, закон снова направят главе государства на промульгацию.

Ранее Игорь Додон рассказал, под какими законами он не намерен ставить свою подпись.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md