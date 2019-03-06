Неслабый пол

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О женщинах в мужских профессиях

Молдова – женская страна. По данным демографов, более 52% населения в республике составляет прекрасная половина человечества. С недавних пор женщины перестали довольствоваться только статусом хранительниц домашнего очага.

Молдавские леди всё смелее вторгаются на мужскую территорию, выбирая дело, которым прежде занимались только представители сильного пола. И остаются при этом любящими жёнами, заботливыми мамами и просто обворожительными женщинами. Впрочем, в современном мире уже стёрлись границы мужских и женских сфер занятий. Главное, чтобы специалист был профессионалом, мастером своего дела. Газета «АиФ в Молдове» собрала несколько историй о тех, кто рискнул сломать стереотипы и добился успеха в неженских специальностях. Пока их немного, но они есть. Знакомьтесь!

Цена мгновения

Ещё одиннадцать лет назад капитан, старшая смены автоматизированного центра оперативного управления Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Аурелия Рапча работала экспедитором на предприятии. Её устраивала и зарплата, и обязанности, но работа была скучной. Тем временем сестра Аурелии окончила факультет электроники и телекоммуникаций и стала работать старшей смены в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям. Работа так ей нравилась, что она дома только о ней и говорила. И Аурелия решила последовать примеру сестры.

Одиннадцать лет назад она пришла служить радиотелефонисткой в пожарную часть сектора Чеканы. Но прежде чем стала принимать телефонные звонки, фиксировать данные о месте пожара и наличии людей в горящем здании, сопоставлять полученную информацию и решать, какие расчёты отправить на вызов, ей пришлось многому учиться. Например, разбираться в пожарной технике и оборудовании и даже поработать в экспериментальной лаборатории по расследованию причин пожаров. Продолжает она учиться и теперь.

В смене Аурелии несколько операторов. И не было случая, чтобы в ответственный момент кто-то из девушек растерялся и принял неверное решение. Кстати, одно время операторами работали и парни. Но стресс и эмоциональные нагрузки для них оказались тяжелее, чем для их коллег – представительниц прекрасного пола.

А недавно служба по чрезвычайным ситуациям пополнилась ещё одним членом семьи капитана Рапчи. Её единственный сын Думитру стал пожарным. В первый выезд ему пришлось спасать кошку, которая взобралась на высокое дерево и не могла слезть. Жильцы попросили помочь бедному животному. Спасатели подняли лестницу, и Думитру бережно вернул мурку на землю.

Боец по имени Жанна

Встретив старшего сержанта бригады полиции особого назначения Fulger Жанну Сивак в гражданской одежде, с причёской и макияжем, трудно представить, что перед тобой представительница самой мужской профессии. Переодевшись в чёрную форму, надев каску, она превращается в настоящего бойца, одного из тех, кого мы привыкли видеть на многолюдных митингах и на акциях протеста. После окончания Государственного педагогического университета им. И. Крянгэ, она работала делопроизводителем в экономической полиции, в розыске. Когда предложили перейти в канцелярию Fulger, Жанна не раздумывала ни минуты.

То, что Сивак работает с бумагами, не освобождает старшего сержанта от охраны порядка в опасных зонах. Как и все бойцы бригады, она тренируется с восьми утра и до шести вечера ежедневно.

А ещё Жанна входит в волонтёрскую службу Dialog. Во время социальных и политических манифестаций ребята из этого подразделения общаются с участниками акции, стремясь разрешить опасные ситуации с помощью диалога. В такие моменты Жанне очень помогает психологическое образование.

Чужая жизнь в ладонях

Капитан, хирург-травматолог, заведующая медицинской службой SMURD Ольга Пахомий – потомственный доктор. Её мама – педиатр, отец – хирург-травматолог. Ольга с детства знала, что пойдёт по стопам родителей. После учёбы в Университете медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану окончила лиценциат, докторантуру, в Румынии прошла специализацию в службе SMURD.

О медиках службы SMURD говорят, что они держат чужую жизнь в своих ладонях. И в этом нет особого преувеличения.

Если врачи скорой приступают к своим обязанностям после того как спасатели вынесут пострадавшего из зоны аварии, то их коллеги из SMURD работают в опасной точке вместе со спасателями. Грамотная медицинская помощь в первые минуты после катастрофы спасает человеку жизнь.

Каждая авария не похожа на другую. Житель Сынжеры чистил колодец. Через пару часов он, сидя у соседа за столом, вспомнил про забытую бензиновую мотопомпу. Спустился в колодец, отравился газом от мотопомпы и потерял сознание. Сосед отправился за ним и следом упал без чувств. На помощь поспешил зять первого мужчины и тоже остался на дне скважины.

Спасатели, приехавшие на вызов, по очереди подняли пострадавших, медики SMURD сделали всё возможное, чтобы привести их в чувство. Благодаря их профессионализму сосед и зять пришли в себя. А первого пострадавшего вернуть к жизни не удалось, хотя спасатели и медики отлично поработали. Такое тоже бывает…

Медикам SMURD часто приходится сопровождать тяжёлых больных. Однажды Ольга в течение двенадцати часов находилась рядом с пострадавшим в аварии – машина SMURD везла его из Молдовы в Венгрию. У него был сломан тазобедренный сустав, начался асептический некроз тканей, отказали почки. Больной страдал от сильных болей, нехватки кислорода. Приходилось останавливать машину и перезагружать баллоны кислородом, которого не хватало… Несмотря на все трудности, больного доставили в клинику, где ему сделали успешную операцию.

Ольга не только хороший доктор. Она ещё и мама троих детей. Старшей дочери Габриэле восемь лет, сыну Кристи шесть, а самой младшей Ионеле два годика. Детки любят петь и танцевать. Когда родня собирается за столом, все с удовольствием слушают молдавские народные песни в исполнении Габриэлы, которой на аккордеоне подыгрывает дедушка Ион.

При этом юная звёздочка не грезит о сцене. Она хочет стать хирургом, как мама. Габриэла не играет в больничку. Она уже знает, какие таблетки принимать при высокой температуре, при головных болях. Умеет обработать рану и наложить повязку. Этому её научила мама.

Миссия выполнима

Специалист службы физической подготовки и спорта национальной армии, майор Наталья Лефтер ещё очень молода, но уже многое успела.

Наташа рано стала проявлять мальчишеский характер. Мама, чтобы умерить активность девочки, отвела её на балет. Но танцы дочь увлекли ненадолго. Увидев объявление о приёме в секцию спортивных единоборств, Наташа поняла: это то, что ей нужно – и пришла заниматься. На второй год она показала неплохие результаты – самбист из девочки получился вёрткий и техничный. Наталья стала мастером спорта по дзюдо и самбо, двукратной чемпионкой мира по самбо.

Десять лет назад спортсменка перешла на преподавательскую работу в Военную академию имени Александру чел Бун. Параллельно пошла учиться на курсы английского языка. Как выяснилось, не зря. Три года назад Наталья выиграла конкурс, и её направили в составе миротворческой миссии ООН в Южный Судан. Миссия поменяла взгляд молдавской военнослужащей на многое.

– У суданцев так много трудностей: военные конфликты, нехватка воды, продовольствия, дети страдают от малярии и других болезней, но они не жалуются на жизнь, – рассказывает Наталья Лефтер. – Даже в трудных ситуациях улыбаются.

Мирное небо над головой, семья и любимая работа – ценности, которые осознаёшь только в сравнении.

Любимая «четвёрочка»

Галина Варзарь – самый опытный водитель среди женщин в кишинёвском троллейбусном парке № 2. В 80-е годы прошлого века она пришла учиться в парк и вот уже больше 40 лет верна своей профессии. Первый троллейбус ЗиУ-5, который она водила, превратился в музейный экспонат и стоит теперь в парке на постаменте. Галине тоже руководство не раз предлагало перейти на более спокойную работу, в отдел эксплуатации, например. Но женщина отказалась наотрез – жизнь за рулём она не променяет ни на какое другое занятие.

14 лет Галина ездит по 4-му маршруту. Вместе с ней бок о бок трудится кондуктор Вера Сафроний. Многие пассажиры так привыкли к этому производственному дуэту, что на праздники дарят ветеранам цветы.

За годы водительского труда Галина обучила своему делу десятки ребят. Если собрать их вместе, то получится два больших класса учеников. А год назад в троллейбусный парк пришли работать водителями дочь и зять Галины…

Татьяна СОЛОВЬЁВА