“Нескучный бизнес” во время карантина: жители Каушан наладили схему сбыта марихуаны (ФОТО, ВИДЕО)

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Правоохранители задержали пятерых мужчин из Каушанского района в возрасте от 21 года до 53 лет, занимавшихся продажей марихуаны. Все ранее привлекались к уголовной ответственности.

В результате специальных следственных мероприятий были выявлены члены преступной группировки. Она специализировалась на выращивании, обработке и продаже марихуаны на территории Кишинёва и Каушанского района. Лидером ОПГ был 53-летний мужчина, который культивировал растения и отправлял их на продажу другим членам группы. Марихуану продавали по 200 леев за один грамм.

Правоохранители провели 13 обысков в домах и автомобилях подозреваемых, в результате которых было обнаружено и изъято более 4 кг марихуаны, стоимость которой составляет 800 000 леев. Кроме того, было найдено 4 кг семян марихуаны, 183 зелёных растений, электронные весы, фольга для упаковки. Были также изъяты денежные средства в иностранной и национальной валютах на сумму 6 тысяч леев. Эти деньги были получены в результате преступной деятельности.

Подозреваемых задержали на 72 часа. Двое из них частично признали свою вину. Мужчинам грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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