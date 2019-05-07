Нескромные тарталетки с икрой и скатерть от Versace: чем удивляли на кладбище в Сороке в этом году (ФОТО)

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Если в прошлом году на кладбище приносили яйца со стразами Сваровски, то в этом году на столах можно было увидеть нескромные тарталетки с чёрной и красной икрой, а также скатерть от Versace. Так встретили Радоницу в Сороке.

Столы у могил превратились в тот день в настоящие фуршеты – на них можно было увидеть богатый ассортимент еды, экзотических фруктов, газированных напитков. Они буквально ломились от яств, передаёт protv.md.

Напомним, что 5 и 6 мая в Молдове были Родительскими днями.