Нескорая помощь: мужчина умер после того, как врачи приехали его спасать с разряженным дефибриллятором

Прошлой ночью на бул. Штефана чел Маре скончался мужчина. Случайные прохожие вызвали машину скорой помощи после того, как мужчине внезапно стало плохо. К сожалению, пострадавшего не удалось спасти, так как врачи приехали на вызов с вышедшим из строя оборудованием.

По словам прохожих, мужчина потерял сознание и упал на асфальт. После прибытия машины скорой помощи обнаружилось, что дефибриллятор был разряжен. Медики вызвали на подмогу другой экипаж, однако спасти пострадавшего не удалось.

Мужчина ещё подавал признаки жизни. Медики несколько раз пытались привести его в чувство при помощи дефибриллятора, однако прибор, по всей видимости, был разряжен. Вскоре прибыла вторая машина скорой помощи, но у мужчины уже не было пульса, – рассказал один из очевидцев.

По словам свидетельницы происшествия, врач разговаривала очень грубо и вела себя некорректно. По предварительной версии, у мужчины были проблемы с сердцем, передаёт zugo.md.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.