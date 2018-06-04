Несколько водителей были оштрафованы за незаконное предоставление услуг такси (ВИДЕО)

Рейд, “принесший урожай”, был проведен полицией, Налоговой инспекцией и Нацагентством автомобильного транспорта (ANTA).

Частников, принимавших заказы от некоторых служб такси, вызывали по телефону диспетчеры организаций. Суммы полученных ими штрафов за незаконное предоставление услуг такси варьируются от 5000 до 12 000 леев, пишет crimemoldova.com.

Рейд вызвал недовольство как водителей, так и простых прохожих. Водители заявили, что выписанные им штрафы слишком высоки, и что им придется занимать деньги или уезжать на работу за пределы страны, чтобы выплатить их.

Представитель ANTA сообщил, что к водителям была проявлена снисходительность: им назначены минимальные штрафы, предусмотренные законом.