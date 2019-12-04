Несколько улиц в Тирасполе перекрыли до конца декабря

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С сегодняшнего дня в Тирасполе частично перекрыли движение автотранспорта по улице Шевченко (под путепроводом) в районе бывшей мебельной фабрики и котельной № 4 МГУП «Тирастеплоэнерго».

Как сообщается на сайте администрации Тирасполя, на данном участке проведут реконструкцию участка магистрального водовода. Ограничение будет действовать до 29 декабря, передаёт novostipmr.com.

Также с 4 декабря будет проводиться реконструкция сети водопровода по переулку Днестровскому на участке от улицы 25 Октября до улицы Карла Либкнехта. В связи с этим движение автомобилей будет ограничено до 26 декабря.

Кроме этого, с 6 по 8 декабря полностью перекроют движение автотранспорта по улице Луначарского на участке от улицы Карла Либкнехта до улицы Карла Маркса. На этом отрезке будут прокладывать канализацию.