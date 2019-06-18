Несколько улиц Тирасполя перекроют для движения транспорта

0

С сегодняшнего дня на 2 месяца полностью перекроют для движения участок дороги по улице Клары Цеткин в районе жилых домов № 12–76. Там будут проводиться земляные работы по прокладке канализационной сети.

А с 19 по 24 июня нельзя будет проехать по переулку Свердлова (от ул. 25 Октября до пер. Труда). Там начнут капитальный ремонт участка магистральной тепловой сети.

По этой же причине движение автотранспорта по ул. Манойлова на участке от ул. 25 Октября до ул. Свердлова с 24 июня по 12 августа будет полностью перекрыто, пишет novostipmr.com.