Несколько пограничников пострадали при потасовке с пьяными хулиганами (ВИДЕО)

Несколько пограничников пострадали при потасовке с пьяными хулиганами (ВИДЕО)

Несколько сотрудников Пограничной полиции были избиты двумя пьяными гражданами, которых подозревают в контрабанде. Инцидент произошёл на территории спецподразделения ведомства в ночь на воскресенье, 10 ноября, в селе Ларга Бричанского района.

Как пишет publika.md со ссылкой на deschide.md, нарушители хотели “разобраться” с двумя начальниками отделов, которым заплатили за поставку контрабандных товаров через “зелёный коридор”.

В Пограничной полиции подтвердили факт нападения на сотрудников, уточнив, что причины, по которым агрессивные мужчины прибыли на территорию КПП, неизвестны. В результате по факту хулиганства было возбуждено уголовное дело.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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