Несколько избирательных участков в секторе Ботаника остались без света

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Три избирательных участка в секторе Ботаника остались без электричества. Информацию подтвердил председатель окружного избирательного совета №24 Геннадий Влас.

Влас уточнил, что процесс голосования был остановлен, а избирателей попросили покинуть избирательный участок, пишет zdg.md.

– Все ждут. На данный момент голосование остановлено, – сказал он.

Представители Gas Natural Fenosa не ответили на звонок и, соответственно, не дали комментариев по поводу причины отключения электричества, пишет источник.