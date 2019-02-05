Несколько домов в столице окажутся во вторник без света

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 5 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

Болдур 1-19, 4-20, 9999, Бэчоий Ной 1-31, 2-30, 999, пер. Бэчоий Ной 3, 9/1, Безвикони 5-17, 6-16, Кучеряну 4-12, 19, 30, пер. Кучеряну 1, 3, 5, 28, Имашулуй 1, 2-28, Мунчешть 600-706, 9999, 605, Музелор 2-20, 3-21, Пэшунилор 5, 10/1, Ревака 2-6, 3, пер. Ревака 2-4, Зарзар 1-37, 4-38, пер. Зарзар 3, 15, 35, 4, 10, 16, 26, 28, Тулник 3-23, 16-18, Змеурей 5 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Буюканы:

А. Теодорович 19-37, 20-40, 190, И. Караджале 2-6, 3-5, И. Пеливан 18, 19, 9999, Лэтэрецу 5, Н. Костин 2-48, 7-47 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

Матеевич 79, 81, Бодони 7 – с 09:30 до 17:00.

А. Михаил 32/1, 36/1, Виеру 1-19, 2, Иерусалим 999, Бодони 28/2, П. Рареш 18 – с 09:10 до 17:00.

Букурешть 83, 85, 87, 89, 91/1, 91, 93, Бодони 12, 14/1, 14, 25 – с 09:00 до 17:00.

Также ожидаются отключения и в других районах. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.