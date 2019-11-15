Несколько членов ОПГ, среди которых полицейский, задержаны за продажу наркотиков (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, ИП Унген и Главного инспектората Пограничной полиции в течение трёх месяцев вели наблюдение за членами ОПГ, замешанными в незаконном обороте наркотических веществ.

Было установлено, что члены группы организовали преступную сеть по закупкам, транспортировке и распространению наркотических веществ на территории Унген. В результате были установлены личности пяти членов ОПГ в возрасте от 23 до 37 лет, трое из которых ранее были судимы.

Полицейскими было проведено 10 обысков в домах и транспортных средствах членов группы. В результате были изъяты деньги, полученные в результате незаконной деятельности, патроны, наркотические вещества общим весом около 4 кг, устройства для употребления наркотиков, мобильные телефоны, SIM-карты, удостоверения личности, банковские карты и т. д.

После обысков были задержаны 4 человека, один из которых являлся сотрудником Пограничной полиции Скулень. В случае обвинительного приговора задержанным грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.