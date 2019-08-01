Несколько человек пострадали в жуткой аварии в Трушенах (ФОТО)

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Несколько человек получили травмы после того, как автомобиль, в котором они находились, лоб в лоб столкнулся с дорожным катком. Авария произошла накануне вечером у въезда в Трушены.

По словам свидетелей, каток передвигался с выключенным светом фар, пишет deschide.md. В результате столкновения от автомобиля Duster осталась лишь груда покорёженного металла. Пассажиры, находящиеся в салоне авто, получили травмы, но, к счастью, остались живы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.