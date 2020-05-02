Несколько чартерных рейсов для молдавских граждан запланированы на следующие 2 недели

Несколько чартерных рейсов для молдавских граждан запланированы на следующие 2 недели

Орган гражданской авиации сообщает, что были отобраны 2 авиакомпании, которые в период с 4 по 17 мая выполнят чартерные рейсы для граждан Молдовы, находящихся за границей. Речь идёт о компаниях “Fly One” и “Wizz Air”.

“Fly One” с 4 по 10 мая доставит наших сограждан в Кишинёв из Лондона, Москвы, Санкт-Петербурга и Парижа. С 11 по 17 мая – из Лондона, Вероны, Парижа и Москвы, пишет diez.md.

В свою очередь, авиакомпания “Wizz Air” выполнит чартерные рейсы из Милана в Кишинёв.

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