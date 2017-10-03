Несколько аварий спровоцировали большие пробки в Кишиневе (ФОТО)

Самая серьезная авария произошла сегодня после обеда на пересечении улиц Михай Витязул и Св. Андрей.

Там столкнулись сразу четыре легковых автомобиля. В результате вся зона вблизи катка Ice Bravo оказалась заблокирована для движения.

Также сообщается о пробке в центре столицы: там недавно на пересечении улиц 31 августа и Пушкина столкнулись два автомобиля. Кроме того, в 13.55 была зафиксирована авария на пересечении улиц Гренобля и Костюжень, что также повлияло на качество дорожного движения.

Фото: facebook/Город без маршруток! Водители помогают пешеходам