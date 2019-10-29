Нескольким членам преступной банды “Китаец” грозит тюремный срок (ФОТО, ВИДЕО)

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Брат вора в законе, известного как “Китаец”, и два других члена преступной организации, занимавшейся распространением наркотиков, были арестованы. Обвиняемые в возрасте 39 и 43 лет понесут наказание за распространение наркотиков в особо крупных размерах.



Подозреваемые были задержаны сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Национального инспектората расследований. Во время обысков у задержанных было изъято приблизительно 200 граммов гашиша.

Правоохранители установили, что обвиняемые вместе с другими до сих пор неустановленными лицами ежедневно приобретали у разных торговцев марихуану, гашиш и другие наркотические вещества. Позже они разделяли товар на маленькие порции, после чего сбывали в Кишинёве и пригородах, а деньги распределяли между членами группы. За содеянное обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

Кроме того, были идентифицированы некоторые из конечных потребителей, у которых обнаружили гашиш. Им также грозит наказание за приобретение и хранение наркотиков, а также за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, вызванного психотропными веществами.