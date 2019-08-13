Несчастный случай: жителя Чадыр-Лунги придавило машиной во время ее ремонта

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Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, а второй житель Чадыр-Лунги был доставлен с различными травмами в приёмный покой Центральной больницы.

Несчастный случай произошёл в понедельник, 12 августа, в муниципии Чадыр-Лунга. Во время ремонта автотранспорта марки «ЗИЛ-130» в результате несчастного случая 41-летний житель Чадыр-Лунги получил травмы несовместимые с жизнью и скончался. Его приятель, помогавший в ремонте, был доставлен с травмами в приемный покой ЦБ муниципия Чадыр-Лунга.

Прибывшая на место происшествия оперативная группа установила, что мужчинами не были соблюдены меры безопасности, что привело к несчастному случаю. По данному факту начато уголовное преследование в соответствии со ст. 149 УК РМ «Лишение жизни по неосторожности», в рамках которой рассматриваются все причины произошедшего.