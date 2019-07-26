Несчастный случай: житель Слободзеи перевернулся на повозке и угодил в больницу

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Несчастный случай произошёл 25 июля в селе Суклея, недалеко от местного магазина. 46-летний житель Слободзеи возвращался с элеватора. На гужевом транспорте он перевозил отходы ячменя и пшеницы.

В какой-то момент лошадь испугалась встречного потока автомобилей и ускорилась, пишет mvdpmr.org. Перегруженная телега не выдержала и вместе с возницей перевернулась.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Потерпевший был госпитализирован с диагнозом “закрытый перелом поясничного отдела позвоночника”. Животное не пострадало.

По факту случившегося проводится разбирательство.