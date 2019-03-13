За год на рабочих местах в Молдове погибло более 60 человек

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В 2018 году в Молдове произошёл 421 несчастный случай на производстве. В результате погибли 68 человек.

По данным Инспекции труда, 483 человека получили травмы на производстве. Было зарегистрировано 24 несчастных случая со смертельным исходом, в результате которых погибли 28 человек. В 17 несчастных случаях на производстве травмы получил 21 рабочий, пишет tvn.md.

На данный момент рассматриваются ещё 25 производственных несчастных случаев, 17 из которых закончились смертельным исходом для 18 человек.