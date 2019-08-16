Несчастный случай в Каушанах: мужчина упал с велосипеда на косу и скончался

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Житель села Опачь Каушанского района скончался в результате кровопотери, которая произошла в результате ранения лезвием косы. Трагедия произошла на прошлой неделе.

Согласно полученным данным, мужчина был найден возле своего велосипеда в луже крови. Лезвие косы, которая была прикреплена к велосипеду, вонзилось в его правую ногу, передаёт jurnal.md.

– Мужчина ехал на велосипеде, скорее всего, в ночное время суток и из-за невнимательности упал с него. На велосипеде он вёз косу, лезвие которой впоследствии вонзилось в его ногу на уровне бедра. Смерть наступила в результате кровопотери, – сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Каушан Корина Репещук.