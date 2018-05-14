Несчастный случай в Италии: кузнец из Молдовы получил серьёзные ожоги раскалённым железом

Несчастный случай в Италии: кузнец из Молдовы получил серьёзные ожоги раскалённым железом

Трагедия произошёл вчера, 13 мая, в утренние часы в итальянском городе Падуя.

Производственную травму получил 44-летний гражданин Молдовы, когда на его тело попало раскалённое железо. Мужчина срочно был госпитализирован в тяжёлом состоянии и с многочисленными ожогами в больницу, передаёт unimedia.md.

Наряду с нашим согражданином пострадали и трое его коллег: румын, француз и итальянец. Однако молдаванин получил самые серьёзные травмы.

Согласно полученной информации, несчастный случай произошёл из-за поломки опоры, на которых держались трубы из стали. В результате этого пострадавшие получили ожоги сплавом стали, раскалённым при температуре 1 600 градусов.

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