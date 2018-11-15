Несчастный случай в Дубоссарах: мужчина скончался при работе в огороде

Несчастный случай в Дубоссарах: мужчина скончался при работе в огороде

64-летний житель Дубоссар обрабатывал почву в огороде при помощи культиватора Zubr, когда край его одежды застрял в лезвиях аппарата. В результате машина протащила его по земле, и он скончался. Трагедия произошла вчера ​​в 14:50 в селе Устия Дубоссарского района.

Как сообщила для deschide.md пресс-секретарь полиции Дубоссарского района Диана Максим, сотрудники правоохранительных органов установили, что во время работ в огороде мужчина случайно поскользнулся, и его одежда попала под лезвия культиватора. По всей вероятности, мужчина скончался от удушения.

Сотрудники правоохранительных органов определяют обстоятельства, в результате которых произошёл несчастный случай.

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