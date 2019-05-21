Несчастный случай: в Бендерах женщина упала в колодец и погибла

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Жительница села Гиска близ Бендер обнаружила тело своей 43-летней сестры в колодце для разводки труб. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть пострадавшей наступила от асфиксии в результате утопления.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, накануне вечером сельчанка была в гостях. Вернувшись домой, она почувствовала себя нехорошо и вышла во двор. Предположительно, в этот момент самочувствие женщины резко ухудшилось. Потеряв равновесие, она упала в колодец.

Как рассказали домочадцы, у них подтекали трубы. Чтобы вода подсыхала, крышка колодца всегда была открытой. Вероятно, не сумев выбраться, женщина захлебнулась.

Обстоятельства случившегося выясняются.