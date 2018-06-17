Несчастный случай на стройке в Кишинёве: рабочий скончался, упав с 10 этажа (ВИДЕО)

Молодой человек 22 лет сорвался с 10 этажа строящегося в столице здания.

В селе Бахмут у погибшего осталась беременная жена и ребёнок 1,5 лет, пишет publika.md. Родители молодого человека винят в трагедии администраторов стройки. По их мнению, начальство не следило должным образом за соблюдением правил безопасности на стройке.

– Начальник не хочет с нами разговаривать, прячется. Значит, не всё было в порядке с техникой безопасности, – уверяют родственники.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Расследование проведут полиция и Государственная инспекция труда.