Несчастный случай на стройке в Кишинёве: рабочий скончался, упав с 10 этажа (ВИДЕО)

Несчастный случай на стройке в Кишинёве: рабочий скончался, упав с 10 этажа (ВИДЕО)

Молодой человек 22 лет сорвался с 10 этажа строящегося в столице здания.

В селе Бахмут у погибшего осталась беременная жена и ребёнок 1,5 лет, пишет publika.md. Родители молодого человека винят в трагедии администраторов стройки. По их мнению, начальство не следило должным образом за соблюдением правил безопасности на стройке.

– Начальник не хочет с нами разговаривать, прячется. Значит, не всё было в порядке с техникой безопасности, – уверяют родственники.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Расследование проведут полиция и Государственная инспекция труда.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md