Несчастный случай на стройке на Рышкановке: рабочий сорвался с пятого этажа

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Инцидент произошёл сегодня, 25 октября, на улице Богдан Воевод столичного сектора Рышкановка. На горячую линию Агентства по техническому надзору поступил звонок в связи с происшествием на строительной площадке.

Согласно сообщению, рабочие находились на 5 уровне строящегося здания, когда неквалифицированный 24-летний рабочий, сорвался с высоты. На данный момент пострадавший находится в больнице скорой помощи муниципия Кишинёв. Его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное, сообщает пресс-служба Агентства по техническому надзору.

Агентство издало распоряжение о расследовании несчастного случая на производстве, чтобы установить все факты и обстоятельства, которые способствовали случившемуся.