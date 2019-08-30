Несчастный случай на рабочем месте: рыбничанин серьёзно пострадал из-за лопнувшей шины

Несчастный случай на рабочем месте: рыбничанин серьёзно пострадал из-за лопнувшей шины

Несчастный случай произошёл на одном из предприятий в Рыбнице. Житель села Ержово, работающий трактористом, при накачивании колеса не учёл мощность компрессора. От высокого давления шина взорвалась, и 49-летний мужчина получил травму.

Как пишет mvdpmr.org, первую медицинскую помощь на месте оказала фельдшер фирмы. Потерпевший был госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы.

Врачи диагностировали у пострадавшего открытый перелом фаланги пальца, рваные раны правой кисти с повреждением мышцы. По факту случившегося проводится разбирательство.

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