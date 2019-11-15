Несчастный случай на рабочем месте: пьяный рыбничанин едва не лишился руки (ФОТО)

Несчастный случай на рабочем месте: пьяный рыбничанин едва не лишился руки (ФОТО)

13 ноября в Рыбницкую больницу поступил 43-летний житель села Строенцы. Мужчина практически ампутировал себе левое предплечье шлифовальной машинкой.

Пациента, находящегося в шоковом состоянии, обнаружил работник мастерской. Как выяснилось, пострадавший столяр был пьян. Профессиональную травму он получил, нарушив технику безопасности.

Врачи выявили у пострадавшего открытый перелом, резаные раны и повреждение сухожилий. К счастью, руку удалось спасти.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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