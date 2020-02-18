Несчастный случай на предприятии: машинист экскаватора доставлен в больницу с переломом позвоночника

Несчастный случай на предприятии: машинист экскаватора доставлен в больницу с переломом позвоночника

Несчастный случай произошёл на одном из рыбницких ремонтно-строительных предприятий. В центральную районную больницу был доставлен 60-летний мужчина.

В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что рабочий ремонтировал закреплённый за ним экскаватор. Когда пытался залить в радиатор воду, не удержался и упал на асфальт. На скорой мужчину увезли в больницу, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Предварительно, причиной ЧП стало несоблюдение правил техники безопасности. У пострадавшего были внешние признаки алкогольного опьянения, чувствовался запах спиртного. Взятая биопроба направлена на экспертизу.

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