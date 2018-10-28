Несчастный случай на охоте: мужчина по неосторожности застрелил товарища во время охоты на уток

33-летний житель села Суручень Яловенского района скончался после того, как получил пулю в область живота.

Как сообщает пресс-служба полиции, трагедия произошла 27 октября. В полицию Яловен обратился 48-летний житель села Суручень, который рассказал, что находясь на охоте у озера, нечаянно выстрелил в своего коллегу.

Сотрудники полиции установили, что двое товарищей находились в лодке и охотились на уток. В какой-то момент мужчина по ошибке выстрелил в сторону своего приятеля. После этого стрелок отвёз потерпевшего в больницу Яловен, однако врачам не удалось его спасти. Мужчина скончался от пулевого ранения. Известно, что оба являются членами Общества охотников и рыболовов Яловенского района и владели оружием законно.

Подозреваемый был задержан на 72 часа. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельства трагедии выясняются.