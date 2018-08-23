Нервозный пешеход привлек внимание правоохранителей : у него нашли наркотики

Нервозный пешеход привлек внимание правоохранителей : у него нашли наркотики

Инцидент произошел вечером накануне, 22 августа, в Рыбницком районе.

В районе села Колбасна мужчина шёл по проезжей части в попутном направлении следовавших транспортных средств, что не соответствует требованиям Правил дорожного движения.

– Остановив нарушителя ПДД, сотрудники милиции заметили его повышенную нервозность. Стражи порядка приняли решение о досмотре гражданина, и в полиэтиленовом пакете обнаружили растительную массу зелёного цвета. – сообщили в МВД Приднестровья.

Задержанным оказался ранее судимый 39-летний житель города. Он подтвердил, что содержимое является коноплёй, которую он пару часов назад сорвал в поле для последующего потребления.

Проводится разбирательство.

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